В Кирове осуждён участник преступной группы похитивший помещения автосалона, стоимостью более 18 млн рублей

Первомайский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 36 — летнего мужчины.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В суде установлено, что осужденный в период с октября 2011 по ноябрь 2012 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путем злоупотребления доверием потерпевшего незаконно приобрел право на помещение автоцентра, расположенного по ул. Прудная города Кирова, стоимостью более 18 млн рублей, причинив тем самым собственнику объекта материальный ущерб в особо крупном размере.

В последующем, с целью недопущения его возвращения реальному собственнику кировчанин «перепродал» приобретенное имущество третьим лицам.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать назначенное наказание осуждённый будет в колонии общего режима », — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Уголовное преследование остальных участников преступной группы в настоящий момент продолжается.

Фото — moment-istini.com