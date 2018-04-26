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Участник убийства коммерсанта и еще двух человек в Подмосковье в 2002 г. приговорен к 15 годам колонии
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Участник убийства коммерсанта и еще двух человек в Подмосковье в 2002 г. приговорен к 15 годам колонии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Московский областной суд вынес приговор Юрию Метелице — последнему фигуранту убийства предпринимателя Михаила Вюнша, его охранника и водителя, совершенного в 2002 г., сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
Как установили следствие и суд, в ноябре 2002 г. гендиректор и учредитель частного охранного предприятия Александр Маркин решил убить предпринимателя М. Вюнша, не желавшего делать его своим компаньоном. Злоумышленник поручил пятерым своим охранникам, в числе которых был и Ю. Метелица, «разобраться» с коммерсантом. Соучастники изготовили в доме А. Маркина взрывное устройство и закамуфлировали его под придорожный столбик, стоявший у дома жертвы. В декабре того же года убийцы проследили за автомобилем, в котором находился М. Вюнш, и в нужный момент привели бомбу в действие. В результате подрыва погибли бизнесмен, его водитель и охранник.
По данному факту следствие возбудило уголовное дело об убийстве трех лиц общеопасным способом, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. Через несколько лет установили и задержали четверых охранников, причастных к убийству, а также организатора — А. Маркина, скрывавшегося от правосудия в Испании. Исполнители преступления получили от 10 до 19 лет лишения свободы, а А. Маркина приговорили к пожизненному сроку.
«Только Ю. Метелице долгие годы удавалось скрываться от правоохранительных органов. Как потом оказалось, все эти 15 лет он проживал под вымышленным именем и с поддельными документами в Рязанской области. Ю. Метелица был задержан в феврале 2017 г. На стадии предварительного следствия свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Приговором Московского областного суда в отношении него вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сказала О. Врадий.
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