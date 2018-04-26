Жительница Пензы обнаружила дома спящих незнакомцев

Пензе женщина, уехавшая в Москву и оставившая квартиру без присмотра, по возвращении обнаружила в помещении посторонних людей — спящую молодую пару. Об этом сообщается на официальной странице Управления Росгвардии по Пензенской области в социальной сети «ВКонтакте».

Владелица жилья позвонила в полицию, на место был отправлен наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Гвардейцы задержали 19-летнюю гражданку, находившуюся в квартире незаконно. Ее другу удалось сбежать через окно.

Хозяйка рассказала, что в настоящее время она проживает в Москве, а жилое помещение в Пензе пустует. Задержанная, в свою очередь, сообщила, что в чужой квартире они с другом распивали спиртные напитки и периодически ночевали, проникая в жилище через балкон.

Девушку передали сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В марте текущего года было раскрыто мошенничество с квартирой волгоградца, который на время отлучился из города. В период отъезда мужчины неизвестные по подложным документам продали принадлежавшее ему трехкомнатное жилье. Вернувшись, пострадавший обнаружил, что входная дверь его квартиры заменена, а внутри находятся посторонние.