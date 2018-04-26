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Сколько ростовчан обманула банда кредитных мошенников?
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Сколько ростовчан обманула банда кредитных мошенников? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Говорят, в Ростове задержали банду кредитных мошенников. Что они натворили?
В пресс-службе донского главка МВД сообщили, что полицейские задержали банду из восьми ростовчан.
Их подозревают в аферах с ипотекой и недвижимостью.
Жулики подделывали договоры дарения или купли-продажи и переоформляли жилые квартиры на лиц без определённого места жительства за спиной у настоящих владельцев, и даже умудрялись оформлять ипотеку.
Пока речь идёт о восьми таких эпизодах, вероятно, в ходе следствия их количество вырастет.
Предварительная сумма ущерба, причинённого кредитной организации и гражданам, составила около 15 миллионов рублей.
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