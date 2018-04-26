Сколько ростовчан обманула банда кредитных мошенников?

Говорят, в Ростове задержали банду кредитных мошенников. Что они натворили?

В пресс-службе донского главка МВД сообщили, что полицейские задержали банду из восьми ростовчан.

Их подозревают в аферах с ипотекой и недвижимостью.

Жулики подделывали договоры дарения или купли-продажи и переоформляли жилые квартиры на лиц без определённого места жительства за спиной у настоящих владельцев, и даже умудрялись оформлять ипотеку.

Пока речь идёт о восьми таких эпизодах, вероятно, в ходе следствия их количество вырастет.

Предварительная сумма ущерба, причинённого кредитной организации и гражданам, составила около 15 миллионов рублей.