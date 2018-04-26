На Кубани поймали банду, подозреваемую в серийных кражах крупного рогатого скота

Краснодар . 26 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае полицейские раскрыли серию краж крупного рогатого скота. В течение полутора лет неизвестные воровали у фермеров и частных лиц коров, а потом сбывали животных на бойни. От действий злоумышленников пострадали жители Гулькевичского, Курганинского и Новокубанского районов Кубани. Общий ущерб от их действий составил более миллиона рублей.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в отношении 5 жителей Гулькевичского района было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Материалы дела переданы в суд. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы каждому.

В настоящее время фигуранты дела находятся под арестом.