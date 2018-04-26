Ещё
На Кубани поймали банду, подозреваемую в серийных кражах крупного рогатого скота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани поймали банду, подозреваемую в серийных кражах крупного рогатого скота 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае полицейские раскрыли серию краж крупного рогатого скота. В течение полутора лет неизвестные воровали у фермеров и частных лиц коров, а потом сбывали животных на бойни. От действий злоумышленников пострадали жители Гулькевичского, Курганинского и Новокубанского районов Кубани. Общий ущерб от их действий составил более миллиона рублей.
Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в отношении 5 жителей Гулькевичского района было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Материалы дела переданы в суд. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы каждому.
В настоящее время фигуранты дела находятся под арестом.
Новая Кубань: последние новости
В мэрии Сочи прошли обыски, задержан первый заместитель Пахомова В Горячем Ключе задержали мужчину, продавшего чужой «Мерседес-Бенц» В Приморско-Ахтарском районе пенсионер сбил женщину на мопеде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель203
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США56
Глава МЧС ответил Михалкову219
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»120
Назван доход говорившей с Путиным звезды8
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение