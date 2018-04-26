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В Муравленко транспортная компания уклонилась от налогов на 18 миллионов
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В Муравленко транспортная компания уклонилась от налогов на 18 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Муравленко возбуждено уголовное дело в отношении директора транспортной компании «Афганец Плюс», уклонившегося от уплаты налогов на 18 миллионов рублей.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).
Согласно данным следствия, с 2013 по 2015 год от уклонился от уплаты 18 миллинов налогов, для этого фиктивно увеличил затраты общества.
«С целью принятия предусмотренных законом мер по возмещению причиненного бюджету государства ущерба на имущество должника наложен арест», — подчеркивают в ведомстве.
Фото Евгения Поторочина
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