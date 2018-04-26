Ещё
Дело возбудили после смерти пациентки в подмосковной больнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело возбудили после смерти пациентки в подмосковной больнице 

Агентство «Москва» 1 час назад
Уголовное дело возбуждено после смерти 29-летней женщины в Ивантеевской центральной городской больнице, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По данным следствия, 14 апреля по экстренным показаниям в хирургическое отделение Ивантеевской ЦГБ с предварительным диагнозом «мастит, подозрение на сепсис» поступила 29-летняя местная жительница. После операционных мероприятий, девушка была переведена в реанимационное отделение, где скончалась на следующий день, не приходя в сознание», — сказала собеседница агентства.
Родственники умершей сказали, что 13 апреля женщину доставляли «скорой помощью» в ту же больницу с подозрением на аналогичный диагноз, однако врачи заявили, что показаний для госпитализации нет. Письменного отказа от госпитализации от самой пациентки в медицинской карте также не имеется.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих профессиональных обязанностей. Следователи назначили проведение судмедэкспертизы, результаты которой установят причину смерти пациентки. Из больницы изъяли необходимую документацию, в том числе амбулаторную карту и историю болезни покойной. По словам О. Врадий, следствие обязательно даст правовую оценку действиям медперсонала.
Агентство «Москва»: последние новости
СК просит перевести экс-директора «Гоголь-центра» А.Малобродского под домашний арест «Проминстрах» откроет дополнительный офис для приема заявлений от дольщиков ЖК «Царицыно» СК просит продлить до 4 июля арест экс-заместителя директора ФСИН России О.Коршунова
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель203
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США56
Глава МЧС ответил Михалкову219
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»120
Назван доход говорившей с Путиным звезды8
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение