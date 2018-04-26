Дело возбудили после смерти пациентки в подмосковной больнице

«По данным следствия, 14 апреля по экстренным показаниям в хирургическое отделение Ивантеевской ЦГБ с предварительным диагнозом «мастит, подозрение на сепсис» поступила 29-летняя местная жительница. После операционных мероприятий, девушка была переведена в реанимационное отделение, где скончалась на следующий день, не приходя в сознание», — сказала собеседница агентства.

Родственники умершей сказали, что 13 апреля женщину доставляли «скорой помощью» в ту же больницу с подозрением на аналогичный диагноз, однако врачи заявили, что показаний для госпитализации нет. Письменного отказа от госпитализации от самой пациентки в медицинской карте также не имеется.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих профессиональных обязанностей. Следователи назначили проведение судмедэкспертизы, результаты которой установят причину смерти пациентки. Из больницы изъяли необходимую документацию, в том числе амбулаторную карту и историю болезни покойной. По словам О. Врадий, следствие обязательно даст правовую оценку действиям медперсонала.