В Москве напали на адвоката Александра Липатникова

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Известный адвокат Александр Липатников заявил РИА Новости, что в Москве на него совершил нападение неизвестный — злоумышленник плеснул ему в лицо едкой жидкостью и попытался угнать автомобиль.

"Вчера примерно в 22.00 во дворе моего дома на меня напал неизвестный, облил какой-то жидкостью и попытался завладеть моим автомобилем, залез на водительское сиденье и хотел уехать. Мне удалось его вытащить, так как окно было открыто, завязалась борьба. Потом я уже перестал видеть, так как получил химические ожоги лица и глаз", — сказал Липатников.

По его словам, злоумышленник скрылся, сейчас его ищет полиция. «Приезжала оперативно следственная группа, они собрали улики, изъяли записи с камер наблюдения», — отметил адвокат.

Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально, так как на место быстро приехала скорая помощь, а ожоги оказались не сильными.