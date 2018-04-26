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В Москве напали на адвоката Александра Липатникова
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В Москве напали на адвоката Александра Липатникова 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Известный адвокат Александр Липатников заявил РИА Новости, что в Москве на него совершил нападение неизвестный — злоумышленник плеснул ему в лицо едкой жидкостью и попытался угнать автомобиль.
"Вчера примерно в 22.00 во дворе моего дома на меня напал неизвестный, облил какой-то жидкостью и попытался завладеть моим автомобилем, залез на водительское сиденье и хотел уехать. Мне удалось его вытащить, так как окно было открыто, завязалась борьба. Потом я уже перестал видеть, так как получил химические ожоги лица и глаз", — сказал Липатников.
По его словам, злоумышленник скрылся, сейчас его ищет полиция. «Приезжала оперативно следственная группа, они собрали улики, изъяли записи с камер наблюдения», — отметил адвокат.
Он добавил, что сейчас чувствует себя нормально, так как на место быстро приехала скорая помощь, а ожоги оказались не сильными.
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