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Неизвестные облили кислотой адвоката Александра Липатникова
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Неизвестные облили кислотой адвоката Александра Липатникова
Говорит Москва
1 час назад
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Подозреваемых найти пока не удалось.
Александр Липатников
широко известен в соцсетях как адвокат, который представляет в судах интересы автомобилистов.
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