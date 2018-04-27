Трех жителей Мурманска осудили за нападение на норвежца

Октябрьский районный суд вынес приговор трем местным жителям за избиение и ограбление гражданина Норвегии . Об этом сообщило агентство «Народные новости» со ссылкой на СМИ Мурманска.

Мужчин 1992, 1995 и 1996 годов рождения признали виновными в избиении человека, воровстве и продаже краденого имущества. Их приговорили к семи и восьми годам колонии строгого режима

Мужчины заранее спланировали преступление, распределили между собой роли и в пьяном состоянии проникли в дом норвежца. Они били его по голове и телу, а потом ограбили потерпевшего более чем на 100 тысяч рублей.

Следственный комитет отметил, что осужденные и раньше обвинялись в правонарушениях.