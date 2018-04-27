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Трех жителей Мурманска осудили за нападение на норвежца
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Трех жителей Мурманска осудили за нападение на норвежца 

360tv.ru 14 минут назад
Фото: 360tv.ru
Октябрьский районный суд вынес приговор трем местным жителям за избиение и ограбление гражданина Норвегии. Об этом сообщило агентство «Народные новости» со ссылкой на СМИ Мурманска.
Мужчин 1992, 1995 и 1996 годов рождения признали виновными в избиении человека, воровстве и продаже краденого имущества. Их приговорили к семи и восьми годам колонии строгого режима.
Мужчины заранее спланировали преступление, распределили между собой роли и в пьяном состоянии проникли в дом норвежца. Они били его по голове и телу, а потом ограбили потерпевшего более чем на 100 тысяч рублей.
Следственный комитет отметил, что осужденные и раньше обвинялись в правонарушениях.
Житель Геленджика поругался с тещей и избил пенсионерку до смерти ногами и руками. У женщины сломаны кости в нескольких местах.
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