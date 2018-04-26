Экс-главу района в Архангельской области обвинили в мошенничестве и взятке

По версии следствия, обвиняемая в 2013-2014 годах и в 2016 году получила лично и через посредника две взятки в размере 750 тысяч рублей и 880 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием муниципальных контрактов и договоров.

"В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Котласский городской суд Архангельской области", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, экс-главу района обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части пятой статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенного главой органа местного самоуправления, в крупном размере), частью третьей статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения) и статьей 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

Кроме того, чиновницу также обвиняют в присвоении денежной премии, которую получила и по требованию обвиняемой передала ей сотрудница, находившаяся у нее в подчинении. Следователи также полагают, что экс-глава района с 2012 по 2017 годы, используя доверительные отношения, свое служебное положение и авторитет должностного лица муниципального образования, убедила жителей, предпринимателей и руководителей юридических лиц передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей. При этом обязательства по возврату долгов она исполнять не собиралась и большую часть денег потерпевшим не вернула.