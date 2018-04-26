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Дело экс-главы Котласского района, замешанной в коррупционном скандале, передали в суд
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Дело экс-главы Котласского района, замешанной в коррупционном скандале, передали в суд 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Уголовное дело Светланы Бачурихиной, занимавшей пост главы Котласского района, рассмотрят в суде. Она стала главной подозреваемой по целому «букету» статей: мошенничество, хищение, взятки за покровительство на службе.
— Установлено, что Бачурихина в 2013—2014 годах и в 2016 году получила лично и через посредника две взятки в размерах 750 тысяч рублей и 880 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием муниципальных контрактов и договоров. Также бывшая глава обвиняется в присвоении денежной премии, которую получила и по требованию главы передала ей сотрудница, находившаяся у нее в подчинении, — пояснили в областной прокуратуре.
Она же в период убедила граждан, предпринимателей и руководителей юридических лиц передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась и деньги потерпевшим в большей части не вернула.
Светлана Бральнина была задержана сотрудникам ФСБ 16 мая по подозрению в получении взятки. В ходе расследования ее дело обрастало все новыми эпизодами. тВ ходе допроса в качестве обвиняемой 53-летняя обвиняемая свою вину не признала. Вместо участницы коррупционного скандала районом сейчас руководит Татьяна Сергеева. С 24 мая 2017-го она исполняла обязанности руководителя муниципального образования, до этого занимала пост заведующего отделом образования администрации района.
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