Дело экс-главы Котласского района, замешанной в коррупционном скандале, передали в суд

Уголовное дело Светланы Бачурихиной, занимавшей пост главы Котласского района, рассмотрят в суде. Она стала главной подозреваемой по целому «букету» статей: мошенничество, хищение, взятки за покровительство на службе.

— Установлено, что Бачурихина в 2013—2014 годах и в 2016 году получила лично и через посредника две взятки в размерах 750 тысяч рублей и 880 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций за покровительство при заключении и оплате муниципальным образованием муниципальных контрактов и договоров. Также бывшая глава обвиняется в присвоении денежной премии, которую получила и по требованию главы передала ей сотрудница, находившаяся у нее в подчинении, — пояснили в областной прокуратуре

Она же в период убедила граждан, предпринимателей и руководителей юридических лиц передать ей в долг денежные средства на общую сумму более 5 миллионов рублей, при этом обязательства по возврату долгов исполнять не собиралась и деньги потерпевшим в большей части не вернула.