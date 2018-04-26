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В городе Муроме Владимирской области полицейские пресекли реализацию нелегальной алкогольной продукции
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В городе Муроме Владимирской области полицейские пресекли реализацию нелегальной алкогольной продукции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении жителей города Мурома, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
Незаконная деятельность подозреваемых была задокументирована оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Муромский» в середине апреля текущего года.
В ходе проведения специальных мероприятий по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли около 2000 бутылок алкогольной продукции различных наименований с признаками подделки и свыше 700 литров немаркированной спиртосодержащей жидкости.
Проведенное экспертами исследование показало, что изъятая спиртосодержащая жидкость и алкогольная продукция по проверенным показателям не соответствует требованиям межгосударственных стандартов, а федеральные специальные марки акцизного сбора являются поддельными.
По данным оперативников, изъятая продукция приобреталась на территории соседнего региона и предназначалась для продажи, а предполагаемая выручка от сбыта могла составить более 100 000 рублей.
В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
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