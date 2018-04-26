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Жителя Башкирии подозревают в попытке убийства двух человек
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Жителя Башкирии подозревают в попытке убийства двух человек 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В республике возбудили уголовное дело в отношении жителя Белорецкого района, который покушался на жизнь двоих друзей.
Следователи выяснили, что месяц назад, утром 21 марта, 39-летний житель Бурзянского района проснулся после пьянки в своем доме. Его знакомые, 28 и 29-летние жители ночевали там же. Между мужчинами начался спор, в ходе которого хозяин жилища схватил нож и начал бить им бывших собутыльников. Завязалась драка — молодые люди кое-как сумели защититься от нападения, позвали на помощь. Разбушевавшегося жителя Башкирии задержали.
— Следователи выясняют все обстоятельства нападения. В суде подозреваемому назначат меру пресечения, в скором времени предъявят обвинение, — сообщили в следственном комитете по Башкирии.
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