Жителя Башкирии подозревают в попытке убийства двух человек

В республике возбудили уголовное дело в отношении жителя Белорецкого района, который покушался на жизнь двоих друзей.

Следователи выяснили, что месяц назад, утром 21 марта, 39-летний житель Бурзянского района проснулся после пьянки в своем доме. Его знакомые, 28 и 29-летние жители ночевали там же. Между мужчинами начался спор, в ходе которого хозяин жилища схватил нож и начал бить им бывших собутыльников. Завязалась драка — молодые люди кое-как сумели защититься от нападения, позвали на помощь. Разбушевавшегося жителя Башкирии задержали.

— Следователи выясняют все обстоятельства нападения. В суде подозреваемому назначат меру пресечения, в скором времени предъявят обвинение, — сообщили в следственном комитете по Башкирии.