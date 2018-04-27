В пылу ссоры: в Башкирии мужчина зарезал друга

Кумертау задержали 58-летнего местного жителя. Мужчине предъявили обвинение в убийстве приятеля.

По версии следователей, 25 апреля мужчина вместе 68-летним другом устроили застолье. Но в ходе совместного отдыха между приятелями возникла ссора. В пылу ярости младший товарищ схватился за нож и напал на оппонента.

— От полученных ран пенсионер скончался, — рассказали в Следственном комитете республики.

Обстоятельства совершения преступления сейчас выясняют следователи. Обвиняемого взяли под стражу. Расследование продолжается.