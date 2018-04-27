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В пылу ссоры: в Башкирии мужчина зарезал друга
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В пылу ссоры: в Башкирии мужчина зарезал друга 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Кумертау задержали 58-летнего местного жителя. Мужчине предъявили обвинение в убийстве приятеля.
По версии следователей, 25 апреля мужчина вместе 68-летним другом устроили застолье. Но в ходе совместного отдыха между приятелями возникла ссора. В пылу ярости младший товарищ схватился за нож и напал на оппонента.
— От полученных ран пенсионер скончался, — рассказали в Следственном комитете республики.
Обстоятельства совершения преступления сейчас выясняют следователи. Обвиняемого взяли под стражу. Расследование продолжается.
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