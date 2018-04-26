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Следователи Волгограда просматривают камеры в поисках матери, выбросившей младенца
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Следователи Волгограда просматривают камеры в поисках матери, выбросившей младенца 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Красноармейском районе Волгограда продолжают искать женщину, выбросившую своего новорожденного малыша в мусоропровод. В поисках горе-мамы следователи проверили записи со всех камер видеонаблюдения.
— Пока что личность женщины не установлена, — добавили в СУ СК России по Волгоградской области. — Следователи и полицейские ищут ее в Красноармейском районе. Версия о том, что грудную девочку выбросила жительница этого подъезда или дома, остается основной.
Полицейские тем временем продолжают поквартирный обход. Никаких звонков от горожан, заметивших женщин на последних сроках беременности и неожиданно сменивших место жительства, пока не поступало.
Сверток с мертвым младенцем нашли в понедельник, 23 апреля. По предварительной версии ребенок, завернутый в полиэтилен, прожил всего несколько часов и был задушен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Всех, кто знает о преступлении, сотрудники правоохранительных органов просят позвонить по телефонам: 8-937-567-45-22 или 02.
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