Следователи Волгограда просматривают камеры в поисках матери, выбросившей младенца

В Красноармейском районе Волгограда продолжают искать женщину, выбросившую своего новорожденного малыша в мусоропровод. В поисках горе-мамы следователи проверили записи со всех камер видеонаблюдения.

— Пока что личность женщины не установлена, — добавили в СУ СК России по Волгоградской области . — Следователи и полицейские ищут ее в Красноармейском районе. Версия о том, что грудную девочку выбросила жительница этого подъезда или дома, остается основной.

Полицейские тем временем продолжают поквартирный обход. Никаких звонков от горожан, заметивших женщин на последних сроках беременности и неожиданно сменивших место жительства, пока не поступало.

Сверток с мертвым младенцем нашли в понедельник, 23 апреля. По предварительной версии ребенок, завернутый в полиэтилен, прожил всего несколько часов и был задушен.