Полицейский Ингушетии ранил сам себя во время конфликта с сельскими жителями 

Полицейский поругался с жителями села и случайно ранил себя. 23 апреля он обратился в Сунженскую больницу и заявил, что его ранили трое неизвестных, которые потом скрылись на машине Lada Priora. Об этом сообщила пресс‐служба МВД по Ингушетии.
В ходе проведения проверки установлено, что находясь в Нестеровском, мужчина вступил в конфликт с двумя местными жителями, произвел несколько выстрелов в их направлении из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после чего в результате неосторожного обращения с оружием причинил себе ранение
пресс-служба
ведомства
Сотрудники управления собственной безопасности начали служебную проверку. По ее результатам будет известно, продолжит ли мужчина службу в органах.
43‐летний житель Адыгеи убил подругу жены, а потом попытался расправиться с полицейским, который стал случайным свидетелем преступления.