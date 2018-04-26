Ещё
Полицейский Ингушетии ранил сам себя во время конфликта с сельскими жителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейский Ингушетии ранил сам себя во время конфликта с сельскими жителями 

360tv.ru 51 минуту назад
Полицейский поругался с жителями села и случайно ранил себя. 23 апреля он обратился в Сунженскую больницу и заявил, что его ранили трое неизвестных, которые потом скрылись на машине Lada Priora. Об этом сообщила пресс‐служба МВД по Ингушетии.
В ходе проведения проверки установлено, что находясь в Нестеровском, мужчина вступил в конфликт с двумя местными жителями, произвел несколько выстрелов в их направлении из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после чего в результате неосторожного обращения с оружием причинил себе ранение
пресс-служба
ведомства
Сотрудники управления собственной безопасности начали служебную проверку. По ее результатам будет известно, продолжит ли мужчина службу в органах.
43‐летний житель Адыгеи убил подругу жены, а потом попытался расправиться с полицейским, который стал случайным свидетелем преступления.
360tv.ru: последние новости
СМИ рассказали об обысках в парламенте Якутии Молодой человек совратил школьницу в Петербурге Женщина в кафе Владивостока отняла у мужчины мобильник и банковскую карту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»29
Россиян оставят без торговых центров166
Трамп унизил Макрона73
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США188
Назван доход говорившей с Путиным звезды67
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение