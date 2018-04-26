Полицейский Ингушетии ранил сам себя во время конфликта с сельскими жителями

Полицейский поругался с жителями села и случайно ранил себя. 23 апреля он обратился в Сунженскую больницу и заявил, что его ранили трое неизвестных, которые потом скрылись на машине Lada Priora. Об этом сообщила пресс‐служба МВД по Ингушетии.

В ходе проведения проверки установлено, что находясь в Нестеровском, мужчина вступил в конфликт с двумя местными жителями, произвел несколько выстрелов в их направлении из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после чего в результате неосторожного обращения с оружием причинил себе ранение

пресс-служба

ведомства

Сотрудники управления собственной безопасности начали служебную проверку. По ее результатам будет известно, продолжит ли мужчина службу в органах.