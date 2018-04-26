Ещё
Красноярский суд отменил условный срок по делу о сексе с несовершеннолетней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярский суд отменил условный срок по делу о сексе с несовершеннолетней 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Краевой суд Красноярска заменил условный срок на реальный молодому человеку, вступившему в половые отношения с 13‐летней девочкой. Об этом сообщили в региональной Прокуратуре.
Судебная коллегия внесла изменения в приговор, опираясь на один из пунктов статьи УК РФ об условном осуждении. Согласно ему, условный срок не назначается осужденным за преступления против половой неприкосновенности лиц, которым еще нет 14 лет. На момент совершения преступления девочке было 13 лет.
По новому приговору 22-летний житель Красноярска проведет в исправительной колонии общего режима три года и два месяца.
В ЯНАО мужчина отправился в тюрьму за растление несовершеннолетней падчерицы. Его срок составил пять лет и десять месяцев.
360tv.ru: последние новости
Пожар на крыше дома на западе Москвы попал на видео «Хамовнического убийцу» приговорили к пожизненному лишению свободы Сотрудник РЖД получал взятки суммой более 60 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль136
ЦБ отозвал лицензии у двух банков11
Глава МЧС ответил Михалкову86
В Москве горит торговый центр26
Новая схема мошенничества появилась в РФ4
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение