Красноярский суд отменил условный срок по делу о сексе с несовершеннолетней 

Краевой суд Красноярска заменил условный срок на реальный молодому человеку, вступившему в половые отношения с 13‐летней девочкой. Об этом сообщили в региональной Прокуратуре.
Судебная коллегия внесла изменения в приговор, опираясь на один из пунктов статьи УК РФ об условном осуждении. Согласно ему, условный срок не назначается осужденным за преступления против половой неприкосновенности лиц, которым еще нет 14 лет. На момент совершения преступления девочке было 13 лет.
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