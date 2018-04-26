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Челябинец получил два года условно за стрельбу по «скорой» из пневматики
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Челябинец получил два года условно за стрельбу по «скорой» из пневматики 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр — РИА Новости. Суд приговорил к двум годам условно жителя Челябинска, который в марте стрелял из пневматического оружия по машине скорой помощи во дворе дома, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
Как сообщало ГУМВД по региону, в полицию Челябинска в конце марта поступило сообщение, что ночью неизвестные обстреляли машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Пострадавших нет, было повреждено стекло автомобильного люка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганство. Позже был задержан 19-летний местный житель, который, по данным прокуратуры, стрелял в нетрезвом состоянии из пневматического газобаллонного пистолета, желая испугать медработников.
"Калининский районный суд Челябинска… приговорил виновного к лишению свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 3 года с возложением определенных обязанностей на период испытательного срока", — говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что в суде обвиняемый признал вину, возместил причиненный ущерб, раскаялся, а уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
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