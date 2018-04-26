Тело женщины с кровоподтеками на лице и туловище обнаружили к квартире в Печатниках

«В ночь на 25 апреля в квартире на ул. Гурьянова обнаружено тело гражданки 1983 г. рождения с множественными кровоподтеками в области лица, шеи и туловища. Давность смерти составила около четырех часов. Точную причину смерти установит экспертиза», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что следователи по факту случившегося проводят проверку.