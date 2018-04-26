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Тело женщины с кровоподтеками на лице и туловище обнаружили к квартире в Печатниках
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Тело женщины с кровоподтеками на лице и туловище обнаружили к квартире в Печатниках 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
В квартире на юго-востоке столицы обнаружен труп женщины с телесными повреждениями, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В ночь на 25 апреля в квартире на ул. Гурьянова обнаружено тело гражданки 1983 г. рождения с множественными кровоподтеками в области лица, шеи и туловища. Давность смерти составила около четырех часов. Точную причину смерти установит экспертиза», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что следователи по факту случившегося проводят проверку.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили факт обнаружения тела, не сообщив подробностей.
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