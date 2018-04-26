Ещё
В Киргизии завершен суд по подрыву машины сотрудника Генпрокуратуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киргизии завершен суд по подрыву машины сотрудника Генпрокуратуры 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Процесс по резонансному делу о подрыве автомобиля сотрудника Генеральной прокуратуры Киргизии Эркина Курманалиева завершился. Подсудимого Толонгона Айтмырзаева признали виновным и приговорили к 21 году лишения свободы.
Громкое преступление произошло в селе Орто-Сай близ Бишкека в июле 2016-го. По данным следствия, старший прокурор отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркин Курманалиев вышел из дома и приблизился к своей машине. На крыше автомобиля он увидел коробку, а когда попытался убрать ее, раздался взрыв. Сотрудник надзорного ведомства в результате лишился глаза и кисти правой руки.
Расследование чрезвычайного происшествия проходило под контролем высшего руководства республики. Оно длилось несколько месяцев и закончилось задержанием Толонгона Айтмырзаева — дальнего родственника Эркина Курманалиева. Оказалось, что родители Курманалиева дали в долг подозреваемому около 60 тысяч долларов.
По словам Толонгона Айтмырзаева, прокурор не раз вызывал его к себе на работу и требовал вернуть деньги, угрожая привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. В конце концов Айтмырзаев переоформил свой дом на мать Эркина Курманалиева. А автомобиль он взорвал из опасения, что его семью выселят из дома.
Суд признал вину Айтмырзаева полностью доказанной. По словам его адвоката, пока неизвестно, будет ли он обжаловать приговор.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Убийце шведской журналистки грозит пожизненный срок В США группу лиц будут судить за убийство подростка из России Экс-полицейского США арестовали за 12 убийств и 45 изнасилований
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль136
ЦБ отозвал лицензии у двух банков11
Глава МЧС ответил Михалкову86
В Москве горит торговый центр26
Новая схема мошенничества появилась в РФ4
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение