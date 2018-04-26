В Киргизии завершен суд по подрыву машины сотрудника Генпрокуратуры

Процесс по резонансному делу о подрыве автомобиля сотрудника Генеральной прокуратуры Киргизии Эркина Курманалиева завершился. Подсудимого Толонгона Айтмырзаева признали виновным и приговорили к 21 году лишения свободы.

Громкое преступление произошло в селе Орто-Сай близ Бишкека в июле 2016-го. По данным следствия, старший прокурор отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркин Курманалиев вышел из дома и приблизился к своей машине. На крыше автомобиля он увидел коробку, а когда попытался убрать ее, раздался взрыв. Сотрудник надзорного ведомства в результате лишился глаза и кисти правой руки.

Расследование чрезвычайного происшествия проходило под контролем высшего руководства республики. Оно длилось несколько месяцев и закончилось задержанием Толонгона Айтмырзаева — дальнего родственника Эркина Курманалиева. Оказалось, что родители Курманалиева дали в долг подозреваемому около 60 тысяч долларов.

По словам Толонгона Айтмырзаева, прокурор не раз вызывал его к себе на работу и требовал вернуть деньги, угрожая привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. В конце концов Айтмырзаев переоформил свой дом на мать Эркина Курманалиева. А автомобиль он взорвал из опасения, что его семью выселят из дома.

Суд признал вину Айтмырзаева полностью доказанной. По словам его адвоката, пока неизвестно, будет ли он обжаловать приговор.