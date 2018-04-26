Труп женщины с ссадинами на руках обнаружен в подъезде дома в Зюзино

Женщина найдена мертвой в подъезде на юго-западе столицы, проводится проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в ночь на 25 апреля в подъезде дома на Балаклавском проспекте, на лестничной площадке между этажами, было обнаружено тело неизвестной женщины 30-35 лет. «При визуальном осмотре на руках умершей выявлены ссадины. На момент обнаружения женщина была мертва около двух часов. Тело доставлено в морг для установления точной причины смерти», — сказал источник.