В Пермском крае мужчина украл деньги со счёта матери бывшей сожительницы 

Житель села Уинское вывел деньги со счёта матери своей бывшей сожительница.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, карта бывшей тёщи 30-летнего мужчины была «привязана» к его номеру телефона с помощью услуги «Мобильный банк». Однажды он получил сообщение, что на карту поступили деньги. Воспользовавшись онлайн-сервисом, мужчина перевёл 11 тысяч рублей со счёта женщины на карту, которой пользовались его сестра и мать. Затем он снял эту сумму и потратил их на личные нужды. Полицейские задержали злоумышленника. Он признался в краже и вернул все деньги. Суд приговорил его к одному году условно.