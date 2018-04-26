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На Южном Урале отца сгоревшего 4-летнего мальчика отдали под суд
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На Южном Урале отца сгоревшего 4-летнего мальчика отдали под суд 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Челябинский облсуд вновь направлено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве 4-летнего ребенка и покушении на двойное убийство. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе южноуральского СУ СКР.
Днем 19 марта 2017 года в поселке Горный (Аргаяшский район) 30-летний мужчина повздорил с 36-летней женой, облил себя и ее бензином и поджег. Супруги смогли выбраться из объятого пламенем дома, а их маленький сын остался там. Ребенок получил смертельное отравление продуктами горения.
Женщина получила легкие ожоги. Здоровью обвиняемого был нанесен тяжкий вред.
Следует напомнить, что дело мигранта было передано в суд в декабре 2017 года, но вскоре возвращено прокурору для устранения нарушений.
Ранее по теме: На Южном Урале мигранта отдали под суд за убийство 4-летнего сына Отец сгоревшего на Урале 4-летнего мальчика сознался в поджоге
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