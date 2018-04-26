Двое неизвестных в Западном Бирюлево подвезли пенсионерку до дома и отобрали у нее 500 тыс. руб.

По данным ведомства, днем 25 апреля в полицию с заявлением о грабеже обратилась гражданка 1939 г. рождения, проживающая в Востряковском проезде. «Оперативники выяснили, что у отделения банка на ул. Булатниковская к потерпевшей подошли двое неизвестных, которые предложили подвезти ее до дома. Женщину усадили в неустановленную машину, проехали к месту жительства потерпевшей, после чего открыто похитили у пенсионерки 502,6 тыс. руб., высадили ее из автомобиля и скрылись», — сказали в пресс-службе.

В МВД возбудили уголовное дело о грабеже, устанавливаются личности преступников.