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Двое неизвестных в Западном Бирюлево подвезли пенсионерку до дома и отобрали у нее 500 тыс. руб.
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Двое неизвестных в Западном Бирюлево подвезли пенсионерку до дома и отобрали у нее 500 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция расследует ограбление пожилой женщины на юге столицы. Двое преступников отобрали у потерпевшей более 500 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным ведомства, днем 25 апреля в полицию с заявлением о грабеже обратилась гражданка 1939 г. рождения, проживающая в Востряковском проезде. «Оперативники выяснили, что у отделения банка на ул. Булатниковская к потерпевшей подошли двое неизвестных, которые предложили подвезти ее до дома. Женщину усадили в неустановленную машину, проехали к месту жительства потерпевшей, после чего открыто похитили у пенсионерки 502,6 тыс. руб., высадили ее из автомобиля и скрылись», — сказали в пресс-службе.
В МВД возбудили уголовное дело о грабеже, устанавливаются личности преступников.
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