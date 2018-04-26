Строительная компания из Новотроицка задолжала в госбюджет 7 млн рублей 

Следком по Оренбургской области проводит расследование в отношении двух бывших руководителей новотроицкого ООО «РСК» по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Сообщают, что обвиняемые включали в налоговые декларации ложные сведения и сбывали платежные документы. С февраля 2014 по март 2016 года они руководили ООО «Ремонтно-строительная компания» и заключали фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Также руководители строительного предприятия предоставляли в налоговую инспекцию декларации с завышенными доходами. Общая сумма уклонения от налогов составила около 7 млн рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы орского УМВД. Ход дела курировал отдел Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.
Следствию удалось собрать достаточное количество доказательств против бывших руководителей компании. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в суд.