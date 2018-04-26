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Безработный в столичном кафе в ссоре прострелил оппоненту колено из пистолета Макарова
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Безработный в столичном кафе в ссоре прострелил оппоненту колено из пистолета Макарова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция задержала подозреваемого в расстреле мужчины в кафе на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, ранним утром 24 апреля в столичную больницу самостоятельно обратился мужчина 1996 г. рождения, у которого диагностировали огнестрельное ранение коленного сустава и открытый оскольчатый перелом левого надколенника. Потерпевший пояснил, что в него выстрелили в кафе на Самаркандском бульваре.
«В ходе розыска возле места происшествия задержан безработный гражданин 1983 г. рождения, у которого обнаружили и изъяли пистолет Макарова. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия», — сказали в столичном главке.
Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ведется следствие.
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