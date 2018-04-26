В Самаре задержали женщину, похитившую щенка питбультерьера

В ходе детального опроса потерпевшего сотрудники полиции выяснили, что 53-летний мужчина, житель Московской области , разместил в сети Интернет объявление о продаже собаки. Через некоторое время на сообщение откликнулась девушка и предложила продавцу личную встречу на территории города Самара

Встреча состоялась 14 февраля на площадке автовокзала: мужчина прибыл со щенком, а потенциальная покупательница — с подругой. Со слов заявителя следовало, что в то время, пока одна из девушек задавала ему вопросы, другая — схватила клетку со щенком и убежала. За ней последовала ее подруга. Продавец попытался преследовать беглянок, но ему это не удалось.

Приметы «покупательницы», а также фотографию похищенного щенка заявитель передал сотрудникам полиции. Оперативники предположили, что похищение было совершено с целью последующего получения прибыли от продажи собаки.

Параллельно с проводимыми мероприятиями по отработке мест возможного сбыта животного полицейские определили контакты девушки, которая выходила на связь в продавцом. Было установлено, что звонившая — 21-летняя жительница Самары, ранее попадавшая в поле зрения полицейских.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий получили информацию о том, что девушка не покидала территорию областного центра. Определив точное местонахождение разыскиваемой, полицейские задержали подозреваемую по месту жительства.

Из собранных впоследствии материалов следовало, что щенок действительно был похищен с целью последующей продажи по цене, значительно превышающей начальную, и уже перенаправлен в один из регионов Российской Федерации