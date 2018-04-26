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В Самаре задержали женщину, похитившую щенка питбультерьера
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В Самаре задержали женщину, похитившую щенка питбультерьера 

Волга Ньюс 1 час назад
В ходе детального опроса потерпевшего сотрудники полиции выяснили, что 53-летний мужчина, житель Московской области, разместил в сети Интернет объявление о продаже собаки. Через некоторое время на сообщение откликнулась девушка и предложила продавцу личную встречу на территории города Самара.
Встреча состоялась 14 февраля на площадке автовокзала: мужчина прибыл со щенком, а потенциальная покупательница — с подругой. Со слов заявителя следовало, что в то время, пока одна из девушек задавала ему вопросы, другая — схватила клетку со щенком и убежала. За ней последовала ее подруга. Продавец попытался преследовать беглянок, но ему это не удалось.
Приметы «покупательницы», а также фотографию похищенного щенка заявитель передал сотрудникам полиции. Оперативники предположили, что похищение было совершено с целью последующего получения прибыли от продажи собаки.
Параллельно с проводимыми мероприятиями по отработке мест возможного сбыта животного полицейские определили контакты девушки, которая выходила на связь в продавцом. Было установлено, что звонившая — 21-летняя жительница Самары, ранее попадавшая в поле зрения полицейских.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий получили информацию о том, что девушка не покидала территорию областного центра. Определив точное местонахождение разыскиваемой, полицейские задержали подозреваемую по месту жительства.
Из собранных впоследствии материалов следовало, что щенок действительно был похищен с целью последующей продажи по цене, значительно превышающей начальную, и уже перенаправлен в один из регионов Российской Федерации.
В настоящее время следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия по установлению местонахождения похищенного щенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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