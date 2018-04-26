Кража века: в Самаре у заводчика собак украли щенка питбуля

В полицию областной столицы обратился заводчик питбультерьеров. Он рассказал, что у него похитили щенка стоимостью 20 тысяч рублей.

Дело, по словам мужчины, было так.

53-летний житель Московской области разместил объявление о продаже собаки. На него откликнулась местная жительница и предложила встретиться у автовокзала в Самаре

14 февраля мужчина прибыл с собакой, а потенциальная покупательница — с подругой. Пока одна дама задавала вопросы владельцу собаки, вторая схватила клетку с животным и убежала. За ней последовала ее подруга. Продавец попытался преследовать беглянок, но они оказались быстрее него.

Приметы девушек и фотографию похищенного щенка заявитель передал полицейским. Стражи порядка задержали «покупательницу» 1997 года рождения.

Предприимчивая молодая особа уже продала питбуля и даже отправила его в другой регион России . В отношении дамы возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Полицейские ищут собаку.