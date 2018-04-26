Кража века: в Самаре у заводчика собак украли щенка питбуля 

В полицию областной столицы обратился заводчик питбультерьеров. Он рассказал, что у него похитили щенка стоимостью 20 тысяч рублей.
Дело, по словам мужчины, было так.
53-летний житель Московской области разместил объявление о продаже собаки. На него откликнулась местная жительница и предложила встретиться у автовокзала в Самаре.
14 февраля мужчина прибыл с собакой, а потенциальная покупательница — с подругой. Пока одна дама задавала вопросы владельцу собаки, вторая схватила клетку с животным и убежала. За ней последовала ее подруга. Продавец попытался преследовать беглянок, но они оказались быстрее него.
Приметы девушек и фотографию похищенного щенка заявитель передал полицейским. Стражи порядка задержали «покупательницу» 1997 года рождения.
Предприимчивая молодая особа уже продала питбуля и даже отправила его в другой регион России. В отношении дамы возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
Полицейские ищут собаку.