Подмосковные полицейские задержали «телефонного террориста»

Полицейские из отдела МВД «Павлово-Посадский» задержали ранее судимого местного жителя, которого подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании жилых домов. Об этот сообщается в пресс-релизе ГУ МВД России по Московской области

«Установлено, что злоумышленник позвонил оператору экстренной службы «112» и сообщил о том, что многоквартирный дом на ул. Южная заминирован. Через несколько часов он сделал аналогичный звонок, назвав другой дом по вышеуказанной улице. Для отработки информации незамедлительно были задействованы кинологи, следственно-оперативная группа, а также дежурные наряды МО МВД. Информация о минировании не подтвердилась», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Органы дознания возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по данной статье 3 года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.