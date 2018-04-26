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В одном из дворов Тюмени обнаружен плод недоношенного ребенка
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В одном из дворов Тюмени обнаружен плод недоношенного ребенка 

N24.ru 51 минуту назад
Страшную находку расследуют следственные органы Следственного комитета РФ по Тюменской области. 24 апреля 2018 года в одном из домов по улице Республики областного центра обнаружен плод недоношенного ребенка женского пола.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Уже назначены необходимые исследования, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства..
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