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Суд вынес приговор участникам ОПГ в Приморье
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Суд вынес приговор участникам ОПГ в Приморье 

Primpress 30 минут назад
Фото: Primpress
Членов организованной преступной группы осудили во Владивостоке за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В результате во Владивосток ввезли более 10 тысяч бутылок различной алкогольной продукции, которые были без специальных марок, изготовленных производством Гознак. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России.
Также двое из подсудимых были признаны виновными в хищении более 13 миллионов рублей. Они обманули представителя московской компании, который занимается спецодеждой. Подсудимые пообещали помочь московской компании поставить товар из Китая, однако, получив денежные средства, похитили их.
Ленинский районный суд признал указанных лиц виновными в мошенничестве и незаконном обороте немаркированного алкоголя и назначил им за содеянное шесть с половиной лет и пять лет и пять месяцев лишения свободы, определив для отбывания наказания исправительную колонию общего режима. Остальные фигуранты получили от 3,8 до 4,6 года лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.
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