Суд вынес приговор участникам «алкогольной» ОПГ в Приморье

В столице Приморья вынесен приговор пяти членам организованной преступной группы (ОПГ) за незаконный ввоз алкогольной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс‐служба прокуратуры Приморского края.

Злоумышленники с помощью грузового судна организовали перевозку из Республики Южная Корея немаркированной алкогольной продукции в целях ее дальнейшего сбыта. При этом

какие-либо

сопроводительные документы, подтверждающие легальность производства и оборота такой продукции, в том числе обязательные сертификаты соответствия, у них отсутствовали

пресс-служба

ведомства.

В результате в столицу Приморья попало более 10 тысяч бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 21 миллиона рублей. Согласно решению суда, вся изъятая продукция будет ликвидирована.

Фигуранты дела получили от трех лет восьми месяцев лишения свободы условно до шести лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима в зависимости от своих «заслуг» в ОПГ.