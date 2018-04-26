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Полицейские Ак-Довурака в Республике Тыва установили женщину, подозреваемую в служебном подлоге и мошенничестве
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Полицейские Ак-Довурака в Республике Тыва установили женщину, подозреваемую в служебном подлоге и мошенничестве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» (г. Ак-Довурак) были выявлены факты служебного подлога и мошенничества в муниципальном дошкольном образовательном учреждении села Кара-Холь Бай-Тайгинского района.
Полицейскими установлено, что в ноябре 2014 года 39-летняя заведующая детским садом, являясь должностным лицом, издала приказ о приеме на работу в качестве дворника своего супруга, который фактически не работал в возглавляемом ею учреждении.
В период с ноября 2014 года по декабрь 2016 года указанная женщина, вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, на основании которых ее супругу необоснованно начислялась заработная плата. Указанными денежными средствами женщина распоряжалась по собственному усмотрению. Таким образом, за указанный период местная жительница присвоила себе денежные средства на общую сумму более 112 тысяч рублей.
Следователем СУ СКР по Республике Тыва на основании материалов, собранных оперуполномоченными ГЭП и ПК Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский», возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения», по ч.1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».
Расследование уголовного дела продолжается.
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