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В Пермском крае обнаружили наркотипритон
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В Пермском крае обнаружили наркотипритон 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Наркопритон обнаружили и закрыли в Чусовом. Хозяин квартиры тоже употреблял запрещённые вещества.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, полицейские из Чусового окончили предварительное расследование уголовного дела против неоднократно судимого 42-летнего мужчины. Его обвиняют в содержании наркопритона.
С апреля 2017 по январь 2018 года житель Чусового регулярно предоставлял свою квартиру знакомым для употребления наркотиков. Сам он тоже — наркопотребитель. Стражи порядка обнаружили и закрыли притон. Сейчас уголовное дело передано в суд.
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