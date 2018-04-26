В Пермском крае обнаружили наркотипритон

Наркопритон обнаружили и закрыли в Чусовом. Хозяин квартиры тоже употреблял запрещённые вещества.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю , полицейские из Чусового окончили предварительное расследование уголовного дела против неоднократно судимого 42-летнего мужчины. Его обвиняют в содержании наркопритона.

С апреля 2017 по январь 2018 года житель Чусового регулярно предоставлял свою квартиру знакомым для употребления наркотиков. Сам он тоже — наркопотребитель. Стражи порядка обнаружили и закрыли притон. Сейчас уголовное дело передано в суд.