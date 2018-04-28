Житель областного центра обвиняется в покушении на убийство

По версии следствия, обвиняемый пришел в гости к своей знакомой, где находились её 57-летний сожитель и 39-летний мужчина. Все вместе они употребляли спиртные напитки. Позже обвиняемый уехал домой. По приезду он обнаружил, что пропал рюкзак, в котором находился ноутбук. Решив, что его украли вышеуказанные мужчины, обвиняемый взял нож и поехал обратно. В квартире он подошел к спящему гостю и нанес ему не менее шести ударов в область брюшной полости и грудной клетки, а затем этим же ножом ударил в область шеи сожителя хозяйки квартиры, который, защищаясь, поранил кисть. После этого обвиняемый покинул место происшествия, при этом, выйдя из дома, выкинул в сугроб орудие преступления.

Свой преступный умысел на убийство мужчина довести до конца не смог по независящим от него причинам, так как на помощь потерпевшим пришла хозяйка квартиры. После чего вызвала скорую помощь, мужчин госпитализировали в больницы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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