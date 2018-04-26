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Серийный грабитель девушек задержан в Красноярске
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Серийный грабитель девушек задержан в Красноярске 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Накануне вечером в дежурную часть обратилась женщина с заявлением о нападении мужчины. По ее словам, неизвестный сорвал с ее сестры золотые цепочку и сережки. Вскоре поступило сообщение об аналогичном преступлении в том же районе. На этот раз похищена была сумочка. Жертва подробно описала преступника. Приметы оказались те же. Вскоре наряд задержал подозреваемого мужчину. При нём оказалось и похищенное. За грабеж ему грозит до 7 лет «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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