Серийный грабитель девушек задержан в Красноярске

Накануне вечером в дежурную часть обратилась женщина с заявлением о нападении мужчины. По ее словам, неизвестный сорвал с ее сестры золотые цепочку и сережки. Вскоре поступило сообщение об аналогичном преступлении в том же районе. На этот раз похищена была сумочка. Жертва подробно описала преступника. Приметы оказались те же. Вскоре наряд задержал подозреваемого мужчину. При нём оказалось и похищенное. За грабеж ему грозит до 7 лет «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.