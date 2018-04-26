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Серийного грабителя молодых девушек задержали в Красноярске
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Серийного грабителя молодых девушек задержали в Красноярске 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Полиция Красноярска по горячим следам задержала молодого человека, подозреваемого в серии грабежей. По версии органов, именно он грабил молодых девушек в Кировском районе города. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.
В дежурную часть полиции обратились сразу две жительницы Красноярска. Истории очень похожи: на обеих напал неизвестный мужчина. Из-за грабежа потерпевшие лишились ювелирных украшений и сумок.
Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, там его опознали ограбленные девушки. Похищенное преступник продать не успел: все сразу вернули законным владелицам.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», преступник может сесть за решетку на семь лет.
Накануне в Хабаровске полицейские буквально за руку поймали вора-карманника, промышлявшего в общественном транспорте. Им оказался 23-летний житель Красноярска.
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