Серийного грабителя молодых девушек задержали в Красноярске

Полиция Красноярска по горячим следам задержала молодого человека, подозреваемого в серии грабежей. По версии органов, именно он грабил молодых девушек в Кировском районе города. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

В дежурную часть полиции обратились сразу две жительницы Красноярска. Истории очень похожи: на обеих напал неизвестный мужчина. Из-за грабежа потерпевшие лишились ювелирных украшений и сумок.

Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления 33-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, там его опознали ограбленные девушки. Похищенное преступник продать не успел: все сразу вернули законным владелицам.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», преступник может сесть за решетку на семь лет.