Директору красноярского института грозит срок за мошенничество

Бывший руководитель одного из институтов Красноярска вскоре окажется на скамье подсудимых. Предприимчивая дама фиктивно трудоустроила в учебное заведение своего знакомого, распределила нагрузку между другими преподавателями и больше года платила «зарплату» несуществующему педагогу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

С 2015 года по такой схеме женщине удалось «заработать» больше 750 тысяч рублей. Экс-ректору грозит шесть лет лишения свободы. Против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое уже передано в суд.