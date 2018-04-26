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Директору красноярского института грозит срок за мошенничество
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Директору красноярского института грозит срок за мошенничество 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Бывший руководитель одного из институтов Красноярска вскоре окажется на скамье подсудимых. Предприимчивая дама фиктивно трудоустроила в учебное заведение своего знакомого, распределила нагрузку между другими преподавателями и больше года платила «зарплату» несуществующему педагогу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
С 2015 года по такой схеме женщине удалось «заработать» больше 750 тысяч рублей. Экс-ректору грозит шесть лет лишения свободы. Против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, которое уже передано в суд.
Накануне суд Майкопа повторно осудил местную жительницу за махинации с маткапиталом. Работая в кредитном кооперативе, женщина обманывала граждан и присваивала себе деньги.
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