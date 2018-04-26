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Красноярца обвинили в присвоении 99 млн рублей из платежей ЖКХ
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Красноярца обвинили в присвоении 99 млн рублей из платежей ЖКХ 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Красноярска заинтересовалась управляющей компанией «Кленовый дворик». В ходе проверки удалось обнаружить пропажу почти 100 миллионов рублей. Деньги жильцов за «коммуналку» отправились в карман к директору компании. Об этом сообщили в пресс‐службе краевой Прокуратуры.
Правоохранители предполагают, что украденные деньги «Кленового дворика» руководитель потратил на личные нужды и выплату займов учредителям.
Средства расходовались на нужды, не связанные с оплатой коммунальных услуг, в том числе на покупку недвижимости и выдачу займов между руководством и учредителями компании
— прокуратура Красноярского края.
Похищенные миллионы жителей многоквартирных домов должны были поступить в ресурсоснабжающие организации. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Директору управляющей компании грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что жители московских коммуналок района Котельники получат однокомнатные квартиры в ходе масштабного переселения в новые дома.
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