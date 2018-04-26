Красноярца обвинили в присвоении 99 млн рублей из платежей ЖКХ

Прокуратура Красноярска заинтересовалась управляющей компанией «Кленовый дворик». В ходе проверки удалось обнаружить пропажу почти 100 миллионов рублей. Деньги жильцов за «коммуналку» отправились в карман к директору компании. Об этом сообщили в пресс‐службе краевой Прокуратуры.

Правоохранители предполагают, что украденные деньги «Кленового дворика» руководитель потратил на личные нужды и выплату займов учредителям.

Средства расходовались на нужды, не связанные с оплатой коммунальных услуг, в том числе на покупку недвижимости и выдачу займов между руководством и учредителями компании

Похищенные миллионы жителей многоквартирных домов должны были поступить в ресурсоснабжающие организации. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Директору управляющей компании грозит до 10 лет тюрьмы.