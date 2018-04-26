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В Орле пенсионерка заплатила 45 тысяч за преступление, которого не было
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В Орле пенсионерка заплатила 45 тысяч за преступление, которого не было 

РИА 57 58 минут назад
Фото: РИА 57
С заявлением о мошенничестве в дежурную часть полиции Орла обратилась 69-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестные под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности выманили у нее 45 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили в обеденное время на домашний телефон пенсионерки и сообщили, что ее внук избил мужчину. Чтобы он избежал уголовной ответственности, необходимо заплатить. Орловчанка перевела деньги на указанный номер телефона подозреваемого.
В пресс-службе отметили, что незнакомцы знали номер мобильного телефона пенсионерки и всё это время были с ней на связи. Уже после совершения перевода пенсионерка смогла дозвониться до внука и поняла, что ее обманули.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. По данному факту следователями следственного отдела Следственного Управления УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Сообщение В Орле пенсионерка заплатила 45 тысяч за преступление, которого не было появились сначала на РИА 57.
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