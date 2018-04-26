В Орле пенсионерка заплатила 45 тысяч за преступление, которого не было

Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестные под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности выманили у нее 45 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили в обеденное время на домашний телефон пенсионерки и сообщили, что ее внук избил мужчину. Чтобы он избежал уголовной ответственности, необходимо заплатить. Орловчанка перевела деньги на указанный номер телефона подозреваемого.

В пресс-службе отметили, что незнакомцы знали номер мобильного телефона пенсионерки и всё это время были с ней на связи. Уже после совершения перевода пенсионерка смогла дозвониться до внука и поняла, что ее обманули.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. По данному факту следователями следственного отдела Следственного Управления УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».