Уральская псевдомодель выманила у жителя Польши восемь миллионов рублей

"Суд приговорил псевдомодель Анастасию Тютрюмова к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 6,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил, уточняет прокуратура

Женщина признана виновной в мошенничестве. По версии следствия, с марта 2015 года по ноябрь 2016 года Тютрюмова зарегистрировалась на сайте знакомств, где создала страницу под вымышленным псевдонимом Екатерина. На этой странице осужденная, скрыв свою реальную внешность, разместила фотографии стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами и выдавала себя за нее, считают следователи. Впоследствии выяснилось, что это фотография зарубежной модели.

В феврале 2015 года, используя указанную страницу, Тютрюмова познакомилась с жителем Польши. «При этом злоумышленница узнала, что потерпевший является обеспеченным, одиноким мужчиной с неустроенной судьбой и легко поддается женскому влиянию», — отмечается в сообщении.

Все их общение проходило по телефону и в социальных сетях. При этом Тютрюмова рассказывала мужчине о жизненных трудностях, которые якобы произошли с ней: автомобильная авария, болезнь и смерть матери, незаконное задержание ее и родственников полицейскими, полагает следствие. Для решения проблем женщина просила у потерпевшего деньги в долг.

Всего потерпевший перечислил Тютрюмовой более восьми миллионов рублей с помощью переводов, а также на счета в один из банков, считает следствие. Получателями денежных переводов были как сама Тютрюмова, так и ее знакомые и родственники.