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Уральская псевдомодель выманила у поляка восемь миллионов рублей
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Уральская псевдомодель выманила у поляка восемь миллионов рублей 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Североуральский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы жительницу поселка Калья Анастасию Тютрюмову, которая выманила у жителя Польши восемь миллионов рублей. Об этом в сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
«Суд приговорил псевдомодель Анастасию Тютрюмову к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 6,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.
Женщина признана виновной в мошенничестве. По версии следствия, с марта 2015 года по ноябрь 2016 года Тютрюмова зарегистрировалась на сайте знакомств, где создала страницу под вымышленным псевдонимом Екатерина. На этой странице осужденная разместила фотографии стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами и выдавала себя за нее, считают следователи. Впоследствии выяснилось, что это фотография зарубежной модели.
В феврале 2015 года при помощи этой страницы Тютрюмова познакомилась с жителем Польши. «При этом злоумышленница узнала, что потерпевший является обеспеченным, одиноким мужчиной с неустроенной судьбой и легко поддается женскому влиянию», — отмечается в сообщении.
Все их общение проходило по телефону и в социальных сетях. Тютрюмова рассказывала мужчине о жизненных трудностях, которые якобы произошли с ней: автомобильная авария, болезнь и смерть матери, незаконное задержание ее и родственников полицейскими. Для решения проблем женщина просила у потерпевшего деньги в долг.
Всего потерпевший перечислил Тютрюмовой более восьми миллионов рублей с помощью переводов, а также на счета в один из банков, считает следствие. Получателями денежных переводов были как сама мошенница, так и ее знакомые и родственники.
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