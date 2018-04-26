Уральская «модель» поплатилась свободой за общение с иностранцем

Женщина решила обмануть доверчивого холостяка, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал»

Североуральский суд вынес приговор в отношении 35-летнй жительницы поселка Калья. Женщину признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Свердловчанка зарегистрировалась на сайте знакомств, назвавшись вымышленным именем — Екатерина. На аватарку она разместила фотографию стройной светловолосой модели-иностранки, хотя в жизни является обладательницей пышных форм.

В феврале 2015 года женщина познакомилась с обеспеченным холостяком из Польши , с которым она решила поддерживать связь не только через интернет, но и по телефону. Во время общения свердловчанка рассказывала иностранцу о своих трудностях, как она попала в аварию, что у нее заболела, а после — умерла мать, как ее семью незаконно задержали полицейские. Чтобы разобраться с жизненными напастями, женщине нужны были деньги в долг. Доверчивый холостяк перевел своей виртуальной второй половинке более 8 млн рублей. При этом получателями были как сама женщина, так и ее знакомые и родные.