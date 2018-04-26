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Уральская «модель» поплатилась свободой за общение с иностранцем
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Уральская «модель» поплатилась свободой за общение с иностранцем 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Женщина решила обмануть доверчивого холостяка, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».
Североуральский суд вынес приговор в отношении 35-летнй жительницы поселка Калья. Женщину признали виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Свердловчанка зарегистрировалась на сайте знакомств, назвавшись вымышленным именем — Екатерина. На аватарку она разместила фотографию стройной светловолосой модели-иностранки, хотя в жизни является обладательницей пышных форм.
В феврале 2015 года женщина познакомилась с обеспеченным холостяком из Польши, с которым она решила поддерживать связь не только через интернет, но и по телефону. Во время общения свердловчанка рассказывала иностранцу о своих трудностях, как она попала в аварию, что у нее заболела, а после — умерла мать, как ее семью незаконно задержали полицейские. Чтобы разобраться с жизненными напастями, женщине нужны были деньги в долг. Доверчивый холостяк перевел своей виртуальной второй половинке более 8 млн рублей. При этом получателями были как сама женщина, так и ее знакомые и родные.
По решению суда женщина проведет два года в исправительной колонии общего режима. Также ей придется выплатить штраф в полмиллиона рублей и вернуть обманутому холостяку более 6,8 млн рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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