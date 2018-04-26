Фальшивая фотомодель с Урала вытянула из иностранца на сайте знакомств 8 миллионов

Североуральский городской суд отправил в тюрьму 35-летнюю жительницу поселка Калья под Североуральском Анастасию Тютрюмову. Даму обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с марта 2015 года по ноябрь 2016 года Тютрюмова посещала сайт знакомств, где создала страницу под псевдонимом Екатерина. На своей страничке Анастасия выложила фотографии стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами (это были фото зарубежной модели) и выдавала себя за нее. В реальности девушка — обладательница пышных форм.

В феврале 2015 года свердловчанка познакомилась с одиноким обеспеченным жителем Польши . Общение шло по телефону или в соцсетях. Анастасия придумывала напасти, которые якобы сыпались на нее, такие как автомобильная авария, болезнь и смерть мамы, незаконное задержание ее и родственников полицейскими. Для решения возникших проблем она просила у иностранца деньги в долг.

Всего жених перевел ей более 8 миллионов рублей.