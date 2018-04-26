Ещё
Фальшивая фотомодель с Урала вытянула из иностранца на сайте знакомств 8 миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фальшивая фотомодель с Урала вытянула из иностранца на сайте знакомств 8 миллионов 

e1.ru 13 минут назад
Фото: e1.ru
Североуральский городской суд отправил в тюрьму 35-летнюю жительницу поселка Калья под Североуральском Анастасию Тютрюмову. Даму обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с марта 2015 года по ноябрь 2016 года Тютрюмова посещала сайт знакомств, где создала страницу под псевдонимом Екатерина. На своей страничке Анастасия выложила фотографии стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами (это были фото зарубежной модели) и выдавала себя за нее. В реальности девушка — обладательница пышных форм.
В феврале 2015 года свердловчанка познакомилась с одиноким обеспеченным жителем Польши. Общение шло по телефону или в соцсетях. Анастасия придумывала напасти, которые якобы сыпались на нее, такие как автомобильная авария, болезнь и смерть мамы, незаконное задержание ее и родственников полицейскими. Для решения возникших проблем она просила у иностранца деньги в долг.
Всего жених перевел ей более 8 миллионов рублей.
— Получателями денежных переводов были как сама Тютрюмова, так и ее знакомые и родственники. Суд приговорил псевдомодель Анастасию Тютрюмову к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Помимо этого, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 6,8 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
e1.ru: последние новости
В Тюмени поймали свердловчанина, который вместе с женой обчистил 16 дач В Екатеринбурге осудили мужчин, которые пытались вывезти в Китай 55 кг янтаря СК не нашел криминальной подоплеки в смерти екатеринбургского журналиста Максима Бородина
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе299
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35794
В Москве горит торговый центр81
В Москве горит торговый центр10
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:18
В Москве горит торговый центр
Пожары Происшествия
03:17
Китай заявил о готовности к торговой войне с США
Экономика Азия
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение