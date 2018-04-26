Ещё
В Оренбурге полицейские задержали банду мошенников с автострахованием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге полицейские задержали банду мошенников с автострахованием 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии поймали банду, которая получала деньги от страховых компаний за ложную информацию о ДТП.
Информацию о преступлении правоохранителям сообщили страховщики. Используя неправдивые сведения, злоумышленники получили более 1 млн рублей. Выявлено четыре факта мошенничества, оперативные мероприятия проводились в течение года, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД региона. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.
Также у одного из фигурантов дела было найдено огнестрельное оружие и более 100 патронов. По этому факту полицейские проводят дополнительную проверку.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Оренбургском районе рецидивист поджег дом, погибла его мать В Оренбурге суд за мошенничество не разрешил адвокату работать по профессии В Новотроицке рецидивист во время драки ранил 15-летнего подростка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»45
У Клюева нашли тяжелую болезнь24
Столтенберг анонсировал совещание по России124
Россиян оставят без торговых центров217
Трамп унизил Макрона105
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение