В Оренбурге полицейские задержали банду мошенников с автострахованием

Оренбурге полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии поймали банду, которая получала деньги от страховых компаний за ложную информацию о ДТП.

Информацию о преступлении правоохранителям сообщили страховщики. Используя неправдивые сведения, злоумышленники получили более 1 млн рублей. Выявлено четыре факта мошенничества, оперативные мероприятия проводились в течение года, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД региона. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Также у одного из фигурантов дела было найдено огнестрельное оружие и более 100 патронов. По этому факту полицейские проводят дополнительную проверку.