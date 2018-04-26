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Полиция задержала задержала банду мошенников, разорявших страховщиков
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Полиция задержала задержала банду мошенников, разорявших страховщиков 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Оренбургские полицейские с бойцами ОМОН задержали в Оренбурге мошенников, предоставлявших в страховую компанию ложные сведения о ДТП для получения материальной выгоды.
Как сообщают в пресс-службе УМВД, в полицию обратился сотрудник страховой компании. По его словам, к ним неоднократно обращались граждане, которые предоставляли документы с ложной информацией о ДТП. Таким образом, мошенникам удалось похитить у компании более 1 млн рублей. Сейчас правоохранители устанавливают четыре факта мошенничества.
Сотрудники полиции по этому делу проводили расследование в течение года. Так им удалось возбудить уголовное дело в отношении злоумышленников по статье «Мошенничество в сфере страхования». Теперь любителям легкой наживы грозит до пяти лет тюрьмы.
Кроме того, во время оперативных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии изъяли у одного из подозреваемых огнестрельное оружие и более 100 патронов. По этому факту правоохранители проводят дополнительную проверку.
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