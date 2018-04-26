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В США группу лиц будут судить за убийство подростка из России
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В США группу лиц будут судить за убийство подростка из России 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
В США завершились предварительные слушания по трем подозреваемым в убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара. Как сообщает ТАСС, судебное разбирательство начнется 7 мая.
Напомним, Зиберов и Наджар без признаков жизни были найдены 5 июня прошлого года в припаркованном автомобиле на территории округа Монтгомери. На трупах следователи насчитали двадцать огнестрельных ранений.
Зиберов окончил школу с отличием и уже был зачислен в университет Мэриленда, где собирался изучать международные отношения. Его убили за день до выпускного вечера.
В убийстве россиянина и Наджара подозревают группу лиц. Среди них 26-летний Рони Александер Галисиа, 20-летний Роджер Гарсиа и его брат, 24-летний Эдгар Гарсиа Гиона.
В середине января судья Дэвид Бойнтон признал друга последнего, 26-летнего Хосе Каналеса Янеса, виновным по всем статьям — в совершении убийства первой степени, сговоре с целью совершения убийства, использовании огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления, а также в совершении вооруженного ограбления. Приговор ему будет вынесен 13 июля.
Следствие придерживается версии, согласно которой нападавшие хотели отомстить Наджару за ограбление, совершенное им в декабре 2016 года. Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении убийства и сговоре с целью совершения убийства. Впрочем, подозреваемые свою вину полностью отрицают.
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