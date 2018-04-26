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В парламенте Якутии начались обыски
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В парламенте Якутии начались обыски 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в парламенте Якутии и ГУП «Комдрагметалл», сообщил информированный источник.
«Обыски проходят в парламенте и государственном предприятии «Комдрагметалл». О задержании и причинах не могу ничего сказать», — передает собеседник ТАСС, уточнивший, что обыски проводятся по линии УБЭПиПК МВД по региону.
Между тем, как сообщили в пресс-службе парламента, законодатели второй день проводят сессию.
«Все идет в рабочем порядке», — сообщили в пресс-службе, отказавшись подтвердить или опровергнуть информацию об обысках.
Как сообщают местные СМИ, обыски могут быть связаны с получением взятки одним из депутатов регионального парламента. Тем временем представитель якутского ГУП «Комдрагметалл» опроверг информацию об обысках на предприятии. «У нас все спокойно, никаких следственных действий не проходит», — заявила представитель предприятия, назвав информацию об обысках «странным хайпом». Как сообщила представитель правового управления компании Светлана Осипова, на предприятии не проходят обыски, не проходили они и в предыдущие дни.
«Все тихо. Документов не изымали, правоохранители к нам не приходили», — передает РИА «Новости» слова Осиповой.
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