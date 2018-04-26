Источник: силовики проводят обыски в парламенте Якутии

"Обыски проходят в парламенте и государственном предприятии «Комдрагметалл». О задержании и причинах не могу ничего сказать", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что обыски ведутся по линии УБЭПиПК МВД по региону.

По сообщениям местных СМИ, обыски могут быть связаны с получением взятки одним из депутатов регионального парламента.

Официальными комментарии правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.