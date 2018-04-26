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Источник: силовики проводят обыски в парламенте Якутии
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Источник: силовики проводят обыски в парламенте Якутии 

ТАСС 33 минуты назад
ЯКУТСК, 26 апреля. /ТАСС /. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании парламента Якутии и ГУП «Комдрагметалл». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Обыски проходят в парламенте и государственном предприятии «Комдрагметалл». О задержании и причинах не могу ничего сказать", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что обыски ведутся по линии УБЭПиПК МВД по региону.
По сообщениям местных СМИ, обыски могут быть связаны с получением взятки одним из депутатов регионального парламента.
Официальными комментарии правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
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